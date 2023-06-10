هل يمكن لدول جنوب شرق آسيا تعويض الصين عن التباطؤ الأمريكى؟

سلطت شبكة سي أن بي سي الأمريكية، الضوء على اعتماد الصين على دول جنوب شرق آسيا في أسواق التصدير كتعويض التباطؤ الأمريكي، إثر التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لا يمكن للصين الاعتماد بسهولة على جيرانها مثل أسواق التصدير في ظل التباطؤ العالمي، وفقًا لأحدث البيانات التجارية.

ولفتت إلى تتزايد الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، و تفوقت الكتلة المكونة من 10 أعضاء على الاتحاد الأوروبي خلال الوباء لتصبح أكبر شريك تجاري للصين على أساس إقليمي.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات إلى جنوب شرق آسيا تراجعت بنسبة 16٪ في مايو مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات الصينية.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة - أكبر شريك تجاري للصين على أساس دولة واحدة - بنسبة 18٪ عن العام الماضي بالدولار الأمريكي في مايو.

وأضافت أنه عند 42.48 مليار دولار، كانت الصادرات الأمريكية في مايو أكثر من 41.49 مليار دولار صدرتها الصين إلى جنوب شرق آسيا في ذلك الشهر، وفقًا لبيانات الجمارك.

وبدوره، قال بروس بانج ، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في الصين الكبرى في JLL ، إن جنوب شرق آسيا لا يمكنه تعويض الخسارة من السوق الأمريكية بالكامل، حيث تتكون الآسيان من 10 دول: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وأشار بانج إلى أن الولايات المتحدة هي سوق واحد مقابل مجموعة من 10 دول ، مضيفًا أنه يمكن للشركات أيضًا البيع بهوامش ربح أعلى في السوق الأمريكية، وكانت التجارة محركًا رئيسيًا لنمو الصين خاصة أثناء الوباء.

وقال تاو وانج، رئيس اقتصاديات آسيا وكبير الاقتصاديين الصينيين في بنك يو بي إس للاستثمار، إن الصادرات لا تزال تمثل حوالي 18٪ من الاقتصاد، على الرغم من أن هذا أقل بكثير من نسبة 30٪ التي كانت تمتلكها في السابق.

وذكرت الشبكة أنه لا يبشر تباطؤ النمو العالمي، خاصة في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، بالخير بالنسبة للتوقعات بشأن الصادرات الصينية.

وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة: "نتوقع أن تظل صادرات الصين ضعيفة، حيث نتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي الركود في النصف الثاني، بينما تستمر ضغوط إزالة المخزون العالمي في الارتفاع".