السعودية.. الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال طاقة الهيدروجين

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موافقتها على توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال طاقة الهيدروجين.

وبموجب بيان رسمي صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة.

وأضاف البيان، أنه تم تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

واطلع مجلس الوزراء السعودي على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول ومنها الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق المجلس، إلى آخر المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ؛ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء السعودي تابع ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.

كما قرر المجلس ان ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، سيعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها.