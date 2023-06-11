الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح الصريطى: مواجهة الإرهاب فكريا أمر مهم لزرع الوعى داخل العقول

سامح الصريطى في برنامج
سامح الصريطى في برنامج الشاهد

قال الفنان  سامح الصريطي، إن أهم جزء في تكوين الإنسان هو النفس الذي يخاطبها الفن؛ لأنها هي التي ترتقى به، وهي التي تحببه في القيم النبيلة، وهي التي تجعله يتذوق الجمال، فعندما يُمنع الفن من المدارس، بحيث لا يكون هناك حصص للرسم ولا الموسيقى ولا التمثيل، أصبح يوجد طفل يتم بناءه خالي الوجدان من السهل تحريكه كما شئت، لتصبح قنابل موقوتة. 

وأضاف الفنان سامح الصريطي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد االباز، عبر فضائية extra news، أنه تم نزع الوجدان من الطالب في المدرسة والجامعة حتى يتمكنوا من قيادته، وبالتالي ظهرت فكرة تحريم الفن لسنوات طويلة في الجامعات، حيث أصبح الفن لا يُمارس في المدرسة ولا الجامعة. 

وأشار إلى أن اليوم بدأ يعود الفن إلى المدرسة وهذا هو المهم، فلابد من وجود الفن قبل أن يكون للفنان رسالته الفنية، بحيث يكون هناك تربية  ممهدة لاستقبال الرسالة الفنية.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الإرهاب أمنيًا وأنفقت عليه الكثير، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تنفق الدولة من أجل مواجهة الإرهاب فكريًا، بحيث يتم اقتصاصه من جذوره الفكرية؛ لأنه حتى لو تخلصنا من الأجساد الإرهابية وكانت فكرة الإرهاب موجودة، فإن الإرهاب سيعود ويستقطب مرة أخرى، وهنا يأتي دور الفن والدين وخطباء المساجد، حيث أن الزوايا متروكة وغير آمنة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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