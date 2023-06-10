تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها فى الموانئ البحرية

تعكف الدولة على تحويل الموانئ المصرية إلى أخرى محورية، بهدف زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رؤية التطوير الشاملة (مصر 2030).

وفي السياق، يستعرض "الدستور" أهم مشروعات الجاري تنفيذها في الموانئ البحرية، وهي كالآتي:



١- مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير

أ- مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد لميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية ٥٣.٤ مليون جنيه

يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول ٣.٥ كم

ب - مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بتكلفة ٣.٤ مليار جنيه

يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع ٩ -١١ مليون طن (حاويات) و٦- ٧ ملايين طن (بضائع عامة وغلال) سنويًا.

يتكون المشروع من رصيف بطول ١٨٠٠ م بعمق يصل إلى ١٨م، وبمساحة أرضية تبلغ ٦٦٠ ألف م٢ وسيكون قادرًا على استقبال ٤ سفن بطول ٢٤٠ م و١ سفينة بطول ٤٠٠ م.

ج- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف لميناء الدخيلة بتكلفة ١.٦ مليار جنيه

يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع ٦ - ٧ ملايين طن سنويًا.

يتكون المشروع من رصيف بطول ١١٥٠م بعمق يصل إلى ١٥م، وبمساحة أرضية تبلغ ٢٠٠ ألف م٢ وسيكون قادرًا على استقبال عدد ٤ سفن بطول ٢٤٠م.

د- حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير

بإجمالي أطوال حوالي ٧٢٠٠ متر ويقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريون مصريون بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

٢- مشروعات تطوير ميناء دمياط

أ- إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر ١

إنشاء محطة حاويات تحيا مصر ١ بطاقة تداول ٣.٥ مليون حاوية مكافئة سنويًا وأطوال أرصفة ١٩٧٠م، وعمق ١٨م وساحة خلفية ٩٢٢ ألف م٢ بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتي (المقاولون العرب وأركريدون)، ومن المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز كما تخلق المحطة ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتجتذب 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من موانئ شرق المتوسط.

سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة التحالف الأوروبي (يوروجيت ألمانيا، كونتشب إيطاليا، هاباج لويد ألمانيا) باستثمارات تصل إلى ٤٩٠ مليون دولار ولمدة ٣٠ عامًا، ضمن مخطط للتحالف لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للحاويات والذي يتضمن إنشاء محطات لوجستية برية بمنطقتي الدلتا والصعيد لربط المحطة بالموانئ البرية الجافة والمناطق الصناعية والاستهلاكية من خلال السكة الحديد.

ب- تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران

تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للميناء للوصول إلى عمق تصميمي ١٨.٥ م، بتكلفة ١.٤ مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية.

ج- إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر ٢ خلف الحاجز الغربى

إنشاء محطة متعددة الأغراض بإجمالي أطوال ٣٤٠٠ م وعمق ١٧ م وساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون م٢ بتكلفة تقديرية 8.3 مليار جنيه.

د- إنشاء رصيف بحرى بطول ٦٠٠ م

إنشاء رصيف بحري بطول ٦٠٠ م وعمق ١٧ م وساحة خلفية ٢٧٠ ألف م٢ بتكلفة تقديرية ١.٣ مليار جنيه.

٣- مشروعات تطوير موانئ البحر الأحمر

أ- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا محطة سفاجا ٢

إنشاء رصيف بحري بطول ١١٠٠ م طولي وغاطس ١٧ م وتكريك الممر الملاحي ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات بمدينة سفاجا بتكلفة ٢.٦ مليار جنيه.

تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات (إيديكس - أبناء عبدالسلام الفقي - شركة الجرافات)

مخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

ب- إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا

إنشاء رصيف بحري بطول ٦٥م طولي وغاطس ١٠م لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بتكلفة ٧٤ مليون جنيه.

• تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري.

ج- ميناء السويس

• جارٍ إعداد مخطط عام شامل لتطوير ميناء السويس وإنشاء الترسانة البحرية المصرية ويتم تنفيذ رصيف بطول ٣٤٠ مترًا وغاطس ٧ أمتار وبتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه.

د- بناء وتوريد (٢) قاطرة بحرية لميناء السويس بقوة شد ٧٠ طنًا

بناء وتوريد (٢) قاطرة بحرية قوة شد ٧٠ طنًا لرفع كفاءة الوحدات البحرية لأعمال القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بتكلفة ٥٣٦ مليون جنيه، تنفيذ جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

هـ- مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة

تم وضع المخطط العام له ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات، والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتم دراسة عروضها بشأن عقود التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة التي ستقام بالميناء.

تتضمن أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء ٤ أحواض جديدة و١٨ كيلومترًا أرصفة بحرية بعمق ١٨ مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة ٨.٦ مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة ٦.٣ كم٢ تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول ١٧ كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول ١٧ كم ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول ٣٣٠٠ متر.

يتم تسريع وتيرة العمل للاستفادة من موقع الميناء المميز على البحر الأحمر في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي تتم لتطوير ميناء السخنة، ساهمت في تشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة وصناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث قرب الميناء للمنطقة الصناعية بالسخنة والتي تسهل الأعمال للمستثمرين، وكذلك سهولة حركة التصدير، فضلًا عن اهتمام كبرى الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الوقود الأخضر لاستخدامات وأغراض تموين السفن والخدمات البحرية، حيث موقع الميناء المحوري على البحر الأحمر وأهميته لخدمة حركة التجارة العالمية.