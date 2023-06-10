افتتحها الرئيس السيسي.. أهم 6 مشروعات لتطوير منظومة الموانئ البحرية

يعد الاهتمام بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رؤية التطوير الشاملة (مصر 2030).

وفي السياق، يستعرض “الدستور” أهم مشروعات تطوير منظومة الموانئ البحرية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كالآتي:

١- مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62)

من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على

الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدي الكبير فى الربع الأول من عام ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا، وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجائحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية ١٢ مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من ١٤ إلى ١٧.٥ متر وتمثل اليابسة فيها نسبة ١٥% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم ١٠ أشهر.

بعدها بدأت أعمال تحسين التربة ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة ٢٤ شهرا، لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمباني وعلى التوازي مع ذلك تم التعاقد على شراء كافة المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات.

كما تم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمي متخصص، في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA- CGM والتي قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتي أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية وهي الأولى من نوعها في مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل في أبعاد ومواصفات السفن حيث تم شراء ٤ أوناش رصيف عملاقة للمرحلة الأولى والتي ستصل إلى ١٠ أوناش عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة وتستطيع تلك الأوناش التعامل مع سفن بطول ٤٠٠ متر بحمولة ٢٤ ألف حاوية مكافئة وبأعماق تصل إلى ١٧.٥ متر والتي تعمل بأحدث النظم لتقليل أزمنه الشحن والتفريغ من على الأرصفة لرفع معدلات التشغيل والحماية ومتابعة الأعمال بالإضافة إلى ١٢ ونش ساحة في المرحلة الأولى والتي ستصل إلي ٣٠ ونش باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة وكذلك ٣٢ جرارا لنقل الحاويات في المرحلة الأولى ستصل إلى ٧١ جرارا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة و٩٢ معدة متنوعة وتعمل جميع معدات المحطة بالطاقة الكهربائية النظيفة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى جمهورية مصر العربية.

ومما هو جدير بالذكر أن هذه المحطة تعمل بالنظام الآلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع من خلال مركز سيطرة وتحكم رئيسي في المحطة وبوابات حديثة تعمل ذاتيا في دخول وخروج الشاحنات.

بدأ التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير ٢٠٢٣ حيث توالي استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلي ٢٤ ألف حاوية وتم إنشاؤها برأس مال مصري ١٠٠% والتي يعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن ٩٥%، وتوفر المحطة حوالي ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة و٢٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن، وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ أكثر من نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى ٣ محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) وقادرة على تداول من ١٢ إلى ١٥ مليون طن بضائع سنويا واستقبال من ٦ إلى ٧ سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، على أرصفة المحطة بأطوال تصل إلى ٢٥٣٠ متر مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

٢ - رصيف الأخشاب والغلال ٣/٨٥

إنشاء رصيف ٣/٨٥ بميناء الإسكندرية لتداول الأخشاب والغلال بقيمة تعاقدية ٤٥٢ مليون جنيه يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من ٥ ملايين طن سنويا.

يتكون المشروع من أرصفة بطول ٤٣٣ م بعمق يصل إلى ١٥.٥م، وبمساحة أرضية تبلغ ٣٥ ألف م٢.

٣ - إنشاء كباري هويس المالح

يهدف المشروع إلى زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع ٢ رصه بدلا من رصه واحدة وكذا سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

• يتضمن المشروع:

إنشاء عدد ٢ كوبري سيارات علوي بطول ٢١٠ متر لكل كوبري يسمح بالمرور في الاتجاهين.

إنشاء كوبري سكة حديد بطول ٤٨ متر يسمح بالمرور في الاتجاهين.

٤- حواجز الأمواج بميناء دمياط

إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول ٤٣٤٥ متر وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول ١٥٦٥ متر.

يهدف المشروع إلى خفض نفقات الصيانة السنوية الناتجة عن الإطماء بالممر الملاحي وحوض الدوران البالغة ٣٠٠ مليون جنيه بتقليل معدلات الإطماء بنسبة تصل إلى 90%، وكذا إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض تحيا مصر ٢ خلف الحاجز الغربي.

٥- مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف

وفي إطار تنفيذ الممرات اللوجستية المتكاملة وأهمية دور الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بها، قامت الدولة بإنشاء ميناء أكتوبر الجاف والذي حصل على جائزة "Global 1" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تنفيذه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، وتم تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.

ويقع الميناء الذي يتم افتتاحه رسميا اليوم في قلب المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة على مساحة ٠ ١٠ فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة ٣٠٠ فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى

للميناء ٧٢٠ حاوية/ يوم والسعة التخزينية ٢٦٠ ألف حاوية مكافئة سنويا وبلغ حجم العمالة المباشرة ٥٠٠ عامل، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر من خلال وصلة المناشي ٦ أكتوبر التى تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية.

٦ - مشروع تطوير ميناء السلوم البري

ومع نوع آخر من الموانئ ولكنه من الموانئ البرية فقد تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة ٢٨٦ فدانا، والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في جمهورية مصر العربية حيث تم إنشاء وتطوير

٤١ مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة ٢١ فدانا، بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة ٠ ٧٠ فدان، ومما يساهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.