شراكات استراتيجية "طويلة المدى".. مصر تتحول إلى مركز دولي للتجارة

تعمل مصر على تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، في إطار تحويل مصر لمركز تجارة عالمي.

وفي إطار ذلك اعتمدت مصر على محورين أساسيين (الخطوط الملاحية، ومشغلين الموانئ العلميين).

الخطوط الملاحية:

•MSC الخط الملاحي الأول عالميا / التحالف برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوي ٢

مليون حاوية مكافئة سنويا.

•MEARSK الخط الملاحي الثاني عالميا / التحالف بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون

٧ مليون حاوية مكافئة سنويا

•CMACGM الخط الملاحي الثالث عالميا / التحالف بميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وميناء السخنة

لتكون إجمالي سعات المحطات المشاركة بها ٣٥ مليون حاويه مكافئة سنويا

•L*JICOSCO الملاي الرابع عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة ٢ مليون حاوية مكافئة سنويا.

•LOYID L*JIHAPAG الملاحي الخامس عالميا / التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط

•LOYID L*JIHAPAG الملاحي الخامس عالميا / التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط

بسعة ٣٥ مليون حاونة مكافنة سنويا.

EVERGREEN الخط الملاحي السادس عالميا / التحالف بمحطة حاويات بميناء أبوقير بسعة ٢ مليون حاوية سنويا.

ثانيا: مشغلين الموانئ العالميين:

HPH بالتحالف مع الخط الملاحي MSC برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوى ٢ مليون حاوية مكافئة سنويا.

•A.P.Moller/ بالتحالف مع الخط الملاي MEARSK بشرق بورسعيد و زيادة السعة القصوى للمحطة

لتكون ٧ ملايين حاوية مكافئة سنويا.

•CMATerminal/ والخط الملاي CGM —CMA بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة EGMPTالمصرية بمحطة تحيا مصر بسعة إجمالية بها ١٥ مليون حاويه مكافئة سنويا

•Terminal CMA/ بالتحالف مع المشغل العالمي HPH والخط الملاي CGM— CMA والخط الملاي

COSCO بمحطة حاوات بميناء السخنة بسعة ٤ مليون حاوية مكافئة سنويا GATEE EURO/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط بسعة ٣٥ مليون حاوية مكافئة سنويا.

موانئ دبي العالمية بمحطة حاويات ميناء السخنة بطاقة استيعابية ١٥ مليون حاوية مكافئة سنويا.

وحيث تمثل هذه الخطوط التي تم عمل شراكات معها أكثر من ٧٠ من الأسطول العالمي لسفن الحاويات والمشغلين بما يوازي ٢٥ من تداول الحاويات في العالم بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة ٣ مليار دولار حتي الآن.

وحيث تساهم تلك الشراكات الاستراتيجية في زيادة حجم تجارة الترانزيت حيث تستهدف مصر الوصول إلى حجم تداول يقدر بنحو ١٥ مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ وتتخطى حاجز ٢٥ مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام 2050.