مصر "مركز للتجارة العالمية".. تفاصيل الخطة متوسطة المدى (2024- 2030)

في إطار توجيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس ٢٠٢٣ بعرض تقرير ودارسة عن إمكانية تخطي إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة في ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية، ثم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية.

المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا.

وهنا ارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوي عالمي التي يتم تصميمها وهندستها بالكامل و تشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الشركات والمشغلين العالميين التي تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستي السابق تأهيله ضمن خطة ٢٠٢٤، وذلك بإنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج المستدام في سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ومن أهم تلك الممرات (محور السخنة- الإسكندرية اللوجيستي الدولي المتكامل) الذي يمتد من ميناء العين

السخنة علي البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ثم مرورًا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها، وصولًا لميناء الإسكندرية الكبير، ومنها أيضًا الممر اللوجيستي العريش/ طابا الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا على خليج العقبة.

مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستي طنطا/ المنصورة/ دمياط وممر القاهرة/ الإسكندرية اللوجستي بدءًا من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرور بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتي ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستي جرجوب / السلوم الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلي ميناء السلوم البري مرورا بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

وبانتهاء تلك المرحلة ستتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال ٦٥ كم بأعماق تتراوح من (١٨/١٥) مترًا وأهمها موانئ برنيس سفاجا/ السخنة / الأدبية نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش بورسعيد/ دمياط أبو قير الإسكندرية جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية الي ١٠٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز امواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويًا بدلًا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلًا من ١٢ مليون حاوية مكافئة.

