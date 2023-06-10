السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 73 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج حملة الإزالة اليومية للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى تأتى ضمن أعمال الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الثانية، حيث أسفرت حملة اليوم عن إزالة عدد ٧ حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بفارسكور.

يشار إلى أنه تم إزالة ٦٩ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٦٢٥٦ متر مربع و4 حالات تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٧٠ فدانا و٢٢ قيراط و٢٠ سهم منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢١.

وأكدت محافظ دمياط، أنه يتم التعامل مع حالات التعدي وفقاً لخطة محددة للتصدى لكافة التعديات والمخالفات، واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

 

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