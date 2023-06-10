السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة صانع إنجاز جنوب إفريقيا فى كأس الأمم الإفريقية 1996

كليف باركر
كليف باركر

توفى كليف باركر، المدير الفني السابق لمنتخب جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع مع مرض الخرف.

وأعلنت أسرة كليف باركر، عن وفاته يوم السبت، معربة عن امتنانها للطاقم الطبي الذي ساعد الأسرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقاد المدرب كليف باركر، منتخب جنوب إفريقيا، نحو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 1996، التي استضافتها بلاده، للمرة الأولى في تاريخ «بافانا بافانا».

وقالت عائلة باركر في بيان رسمي: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا للمهنيين الطبيين الذين قدموا الرعاية لـ"كليف" خلال الأشهر الستة الماضية".

وتابع البيان: "لقد خاض معركة شجاعة، ونحن مرتاحون لأنه الآن في سلام".

وأضاف بيان عائلة المدرب الراحل: "سيتذكر الجنوب إفريقيين كليف لدوره في المساعدة على توحيد أمة حول كأس الأمم الإفريقية عام 1996، لكن بالنسبة لنا كان زوجًا وأبًا وجدًا محبًا، وسوف نفتقده كثيرًا".

وواصلت عائلة كليف: "لقد طغى علينا التدفق الهائل للحب والدعم لكليف منذ أن تم تشخيصه لأول مرة بأنه مصاب بداء ليوي (داء الخرف)، وهذه شهادة على المدرب والصديق والمعلم الذي لم يكن لأجيال عديدة من لاعبي كرة القدم فحسب، ولكن أيضًا لأي شخص عبر طريقه في الرياضة التي أحبها كثيرًا.

وأضافت: "سنقدم تفاصيل حفل التأبين في الأيام المقبلة ونطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت الصعب للغاية.

كليف باركر جنوب أفريقيا كأس الأمم الافريقية 1996 منتخب جنوب إفريقيا بافانا بافانا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

فيفيان سمير: الحروب حاضرة على مدار التاريخ الإنساني.. والثورات لها أثر سلبي على الإبداع

محافظة القاهرة تنشر إنفوجراف يوضح عمليات الإنجاز التي تشهدها

خبير عسكرى: هروب أفراد الدعم السريع فى بداية الهدنة.. والجيش جاهز للرد على الخروقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين