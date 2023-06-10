وفاة صانع إنجاز جنوب إفريقيا فى كأس الأمم الإفريقية 1996

توفى كليف باركر، المدير الفني السابق لمنتخب جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع مع مرض الخرف.

وأعلنت أسرة كليف باركر، عن وفاته يوم السبت، معربة عن امتنانها للطاقم الطبي الذي ساعد الأسرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقاد المدرب كليف باركر، منتخب جنوب إفريقيا، نحو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 1996، التي استضافتها بلاده، للمرة الأولى في تاريخ «بافانا بافانا».

وقالت عائلة باركر في بيان رسمي: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا للمهنيين الطبيين الذين قدموا الرعاية لـ"كليف" خلال الأشهر الستة الماضية".

وتابع البيان: "لقد خاض معركة شجاعة، ونحن مرتاحون لأنه الآن في سلام".

وأضاف بيان عائلة المدرب الراحل: "سيتذكر الجنوب إفريقيين كليف لدوره في المساعدة على توحيد أمة حول كأس الأمم الإفريقية عام 1996، لكن بالنسبة لنا كان زوجًا وأبًا وجدًا محبًا، وسوف نفتقده كثيرًا".

وواصلت عائلة كليف: "لقد طغى علينا التدفق الهائل للحب والدعم لكليف منذ أن تم تشخيصه لأول مرة بأنه مصاب بداء ليوي (داء الخرف)، وهذه شهادة على المدرب والصديق والمعلم الذي لم يكن لأجيال عديدة من لاعبي كرة القدم فحسب، ولكن أيضًا لأي شخص عبر طريقه في الرياضة التي أحبها كثيرًا.

وأضافت: "سنقدم تفاصيل حفل التأبين في الأيام المقبلة ونطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت الصعب للغاية.