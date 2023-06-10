ضبط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة فى أسيوط وقنا

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وبمديرية أمن أسيوط، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن قنا، تم ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته 185 قرص مخدر لعقار "التامول"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وفي منطقة السحر والجمال، تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض.