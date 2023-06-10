ضبط متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات فى السويس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام- مبلغ مالى.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى- هاتف محمول.