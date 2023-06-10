ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير في الشرقية، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 200 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 110 قرص مؤثر لعقار "الأبتريل" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 400 قرص مخدر لعقار "التامول" – 30 قرص مؤثر لعقار "الأبتريل" – كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر الحشيش – 2 قطعة حجرية يشتبه فى كونهما أثرية – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 2 سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتها (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و900 ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.