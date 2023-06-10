ضبط سيدة بحوزتها كمية من مخدر الهيروين فى شبين القناطر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

ونجحت الجهود في ضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).