الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة بيئية تكشف أسباب خروج القروش والحيتان للشواطئ

مبادرة الحياد الكربوني
مبادرة الحياد الكربوني

قالت الدكتورة هانم الشيخ، خبيرة بيئية والمستشار العلمي لمبادرة الحياد الكربوني، إن خروج القروش من أماكنها العميقة إلى الشواطئ هو حالة عرضية، ولكنها لن تكون الأخيرة في مصر وكل دول العالم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك تغيرات مناخية كبيرة حدثت، وهناك جهات كثيرة تعمل على الحد منها، موضحة أن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير درجات الحرارة في البحار والمحيطات يؤثر على البيئة البحرية، ويقلل من الأكسجين في المياه.

ولفتت إلى أن القروش والحيتان من الحيوانات البحرية، وبيئتها تكون في المناطق العميقة، وخروجها من أماكنها الطبيعية للشواطئ جاء نتيجة انخفاض الأكسجين، وهذا يؤدي إلى خروجها من بيئتها للبحث عن مصادر أخرى للغذاء.

وأكدت هانم الشيخ، أن حادث التهام قرش النمر سائحًا روسيًا في الغردقة حالة عارضة، وجاءت أيضًا لأسباب منها أن بعض المصطافين يلقون مخلفات التنظيف في المياه، ومواد التنظيف لها رائحة نفاذة تجذب الحيوانات البحرية مثل القروش والحيتان.

وتابعت: أيضًا هناك سفن تكون على متنها حيوانات نافقة، وعند إلقائها في البحر فهذا يؤدي إلى خروج أسماك القرض أيضًا من أماكنها العميقة إلى الشواطئ.

هانم الشيخ القروش اخر النهار محمد الباز قرش الغردقة

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