ما أسباب ظهور أسماك القرش.. وهل الإنسان طعامها المستهدف؟

علق الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على وفاة سائح روسي في الغردقة بـ"عضة" لسمكة قرش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن أسماك القرش لا تحب أكل لحوم البني أدم.

وأضاف أن هناك بعض الأشياء تثير القروش، والذي يؤثر على تغير في سلوك القرش، متابعاً: "يوجد تغيرات في سلوكيات الحيوانات في كل مكان وهذا سبب مهاجمتها للإنسان".

وأشار إلى أن أسماك القرش لا تتغذى على لحوم البشر وأي تغير في هذا السلوك حدث عارض، موضحاً أن متوسط الحوادث في أستراليا 25 حادث سنوياً و15 حادث في أمريكا.

وأوضح أنه في عام كامل لم يحدث في مصر سوي حادث واحد وهذا ليس متوسط للقياس عليه من الأساس، وأنه يتم الآن دراسة سلوك سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم للخروج بنتائج تحافظ علي الحياة البحرية.

وأكد أن تغير سلوك أسماك القرش ليس مرتبط بأسباب ثابتة ونفوق مئات من أسماك القرش على الشواطئ جزء من هذا التغير.

وأردف أن أسماك القرش لا تقترب من الشواطئ ولا تسبح فيها والسمكة المسئولة عن الهجوم فقدت السيطرة على نفسها.