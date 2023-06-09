الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زهرة العلا.. صاحبة الوجه الملائكى

زهرة العلا
زهرة العلا

اكتشفت موهبتها بنفسها، وقررت تكوين فريق للتمثيل فى مدرستها بالإسكندرية، ولم تعتمد على ملامحها الأوروبية، بل صنعت نجوميتها فى أربعينيات القرن الماضى اعتمادًا على موهبتها القوية، لا عينيها الخضراوين ولا قوامها الرشيق.. إنها الفنانة الراحلة زهرة العلا، التى تحل ذكرى ميلادها اليوم، «١٠ يونيو ١٩٣٤».

ولم تكن زهرة العلا تهتم بالتمثيل فقط خلال طفولتها، إذ أشرفت على الأعمال الفنية فى مدرستها وأخرجتها بنفسها، حتى دخلت فى مسابقة مع المدارس الأخرى وحصلت على المركز الأول.

واستطاعت زهرة العلا محمد بكير رسمى أن تتقن وتتألق فى جميع الأدوار التى جسدتها، حتى وصفها الأديب يوسف السباعى بأنها «ممثلة صاحبة موهبة عالمية لا تقل عن أى نجمة عالمية فى مجال التمثيل». 

ورغم قلة مشاهدها فى فيلم «دعاء الكروان»، الذى جسدت فيه دور «هنادى» بجانب النجمة فاتن حمامة، فإنها حققت نجاحًا كبيرًا، وجعل منها هذا الدور نجمة الأدوار الثانية خلال فترة الخمسينيات، لتقدم بعد ذلك على مدى مشوارها الفنى نحو ١٢٠ فيلمًا و٥٠ مسلسلًا تليفزيونيًا.

ومن أشهر أفلامها السينمائية: «جميلة، ورد قلبى، والوسادة الخالية، وأيامنا الحلوة، وسر طاقية الإخفاء». وكان آخر أعمالها فيلم «أرض أرض» عام ١٩٩١، وحينها فضّلت الابتعاد عن الأضواء كى تحافظ على صورتها فى أذهان الجمهور. 

وقبل اعتزالها الفن، اتُهمت زهلا العلا بالكسل لكنها قالت إنها لا تحب التردد على مكاتب المنتجين.

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