محاور استراتيجية النهوض بالنقل البحري.. زيادة الطاقة الاستيعابية وإنشاء مناطق لوجستية

يعد ملف الموانئ البحرية من الملفات المهمة والحيوية التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه تم لأول مرة في تاريخ مصر وضع خطة استراتيجية متكاملة ووطنية للنهوض بهذا القطاع.

الموانئ البحرية

تعمل الاستراتيجية على تطوير الشامل للموانئ البحرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن وزيادة الطاقة الا ستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة علاوة على زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلو متر بدسبة زيادة تصل إلى 131% مقارنة بالأطوال الحالية البالغة 39 كيلو متر وأعماق تصل إلى 18 متر لاستقبال السفن العملاقة.

إنشاء مناطق لوجستية

في ظهير الموالى البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط.

دعم الأسطول التجاري البحري المصري

بلغ عدد إجمالي سفن الأسطول البحري التجارى المصرى عن عام 2022، حوالى 118 سفينة (تعمل على رحلات دولي، و7 على رحلات ساحلي) بإجمالي حمولة 957.378 طن.

لذلك كان محور شراء سفن جديدة لزيادة حجم الإضائع المنقولة على سفن م صرية من ضمن الا ستراتيجية

للهوض بالقطاع والتي تتم عن طريق ثلاث شركات الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي.

بالنسبة شركة الوطنية للملاحة حيث يتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8 سفن بين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بتشغيلهما الشركة حاليا بالإضافة إلى عدد 2 سفينة وهو ما سيعزز أسطول الشركة القديم الذي كان يمتلك 13 سفينة بإضافة 8 سفن جديدة وجاري العمل على ضم 2 جدد.



شركة القاهرة للعبارات

من خلال تعاقد بين شركة القاهرة للعبارات والقل البحري وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية sun Dae لبناء عدد (2) سفينة متعددة الأغراض طبقا للمواصفات العالمية في صناعة السفن حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات التالية، (طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800 م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية) لكل سفينة.

مما يسمح بوصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية خاصة وأن سفن البضائع العامة وصممة لقل مجموعة واسعة من الإضائع مثل (الإضائع العامة - الإضائع السائبة- الإضائع الثقيلة المركبات مثل السيارات - البضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات وعيرها) علاوة على وجو خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد (م) سفن أخرى.

شركة الجسر العربي

تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية " خط نويبع العقبة" الذي يربط مصر والعراق والأردن بتفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة من خلال إدخال باخرة شحن جديدة للحدمة خلال الأصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى IOO شاحنة مما يحافظ على حركة التبادل التجارى على طريق لويبع -العقبة.