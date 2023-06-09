الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: اتفاقية مصر مع الإمارات للاستثمار فى طاقة الرياح "نقلة كبيرة"

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أشادت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، بتوقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفينيتي باور" أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق"، المتخصصة في استثمارات البنى التحتية المستدامة؛ لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وأضافت النائبة رحاب موسي، أن الاتفاقية هي أحد مخرجات مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ cop27، وأن الاستثمارفى هذا المجال ينقل مصر إلى مرتبة عالمية متقدمة، ويحفظ الاستثمار، وينعش الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميجاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وأكدت أن محطة طاقة الرياح سوف تتيح عند اكتمالها 47,790 ميجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأوضحت رحاب موسى أن مشروع طاقة الرياح سيتيح بقدرة 10 ميجاوات لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

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