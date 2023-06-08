بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا إلى أبعد من كييف

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يتم وضع خطة جديدة بالتعاون مع بريطانيا للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن أمريكا وبريطانيا مستعدون لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية، معقبًا: "لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف".

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا على المدى البعيد".

وأكد بايدن على العمل مع بريطانيا لتحقيق مزيد من السلام والاستقرار في العالم، لافتًا إلى أنه ناقش سبل تقديم الدعم للشعب الأوكراني لمواجهة الحرب مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك.