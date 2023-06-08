بايدن: تعاون أمريكى بريطانى لضمان الريادة التكنولوجية للبلدين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية توفير فرص العمل ودعم الأسر في كل من أمريكا وبريطانيا.

وأضاف “بايدن” خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”: “نطلق شراكة جديدة في القرن الواحد والعشرين، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز التعاون وتعزيز التحول إلى طاقة نظيفة، وريادة التطور في التكنولوجيا الناشئة والجديدة لضمان المستقبل التكنولوجي لبلدينا، وتأكيدًا للأمن الوطني لبلدينا، وكذلك التأكيد على العمل التعاوني والبيني في مجال سلاسل الإمداد”.

وشدد “بايدن” على ضرورة تحقيق الصمود بين أمريكا وبريطانيا، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، حيث يشكل المستقبل مثل أشباه الموصلات، لافتًا إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معًا لضمان تطوير ووضع خطة عمل مشتركة.