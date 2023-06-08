أفغانستان تحث باكستان على وقف اعتقال لاجئيها بعد احتجاز 250 شخصا مؤخرا

حثت أفغانستان جارتها باكستان على وقف اعتقال اللاجئين الأفغان بعد أن تم اعتقال 250 شخصا من قبل مسؤولي مكافحة الإرهاب ووكالات أخرى لعدم حيازتهم وثائق سفر.

وقالت السفارة الأفغانية في إسلام أباد الأربعاء، إن اعتقال اللاجئين في العاصمة ومدينة روالبندي والمناطق المجاورة ما زال مستمرا.

وأضافت في تغريدة على تويتر: "حكومة جمهورية باكستان الإسلامية مطالبة بوقف اعتقال اللاجئين الأفغان ومعالجة مخاوفها رسميا، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأفادت السفارة بأنها تعمل على توضيح الوضع القانوني للمعتقلين الأفغان وتسريع إطلاق سراحهم.

والتقى وفد دبلوماسي بالشرطة لمناقشة القضية، وعلم أن مسؤولي إنفاذ القانون احتجزوا 250 لاجئا في الأيام الأخيرة، بمن فيهم أولئك الذين لديهم وثائق مدعومة من الأمم المتحدة تمنحهم إقامة قانونية مؤقتة في باكستان وحرية التنقل.

وتستضيف باكستان الأفغان وتحثهم على التسجيل لدى الأمم المتحدة والسلطات المحلية لتجنب خطر الترحيل.