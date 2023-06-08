مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 8-6-2023

استقرت أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت عند نفس الأسعار التي سجلتها الشركات في مايو الماضي، واتجهت كل شركات الحديد إلى رفع أسعارها أكثر من مرة خلال العام الجاري بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس .

سعر الحديد اليوم

ثبتت شركة حديد عز سعر الحديد خلال شهر يونيو الجاري، عند نفس مستويات مايو وهي 32.135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك عند 40,200 جنيه ، ويصل سعر طن الحديد للمستهلك في باقي شركات الحديد كالتالي:

الحديد الخام : 108.59دولار / الطن المترى

حديد التسليح : 547.97دولار / طن

حديد المصريين 39,500 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادى 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم