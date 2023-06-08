مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 8-6-2023
استقرت أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت عند نفس الأسعار التي سجلتها الشركات في مايو الماضي، واتجهت كل شركات الحديد إلى رفع أسعارها أكثر من مرة خلال العام الجاري بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس .
سعر الحديد اليوم
ثبتت شركة حديد عز سعر الحديد خلال شهر يونيو الجاري، عند نفس مستويات مايو وهي 32.135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك عند 40,200 جنيه ، ويصل سعر طن الحديد للمستهلك في باقي شركات الحديد كالتالي:
- الحديد الخام : 108.59دولار / الطن المترى
- حديد التسليح : 547.97دولار / طن
- حديد المصريين 39,500 جنيه
- حديد بشاى 39,700 جنيه
- حديد العتال 39,500 جنيه
- حديد عطية 39,400 جنيه
- حديد سرحان 39,500 جنيه
- حديد المراكبى 39,500 جنيه
- حديد العشري 39,500 جنيه
- حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
- حديد الكومى 39,300 جنيه
- حديد المعادى 39,300 جنيه
- حديد بيانكو 39,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- اسمنت المسلح 2,050 جنيها
- اسمنت السويدي: 2,060 جنيها
- أسمنت العامرية عادة: 2,035 جنيها
- أسمنت الممتاز: 2,055 جنيها
- أسمنت السويس : 2,040 جنيها
- اسمنت النصر 2,010 جنيهات
- اسمنت وادي النيل 1,880 جنيها
- اسمنت المخصوص 1,990 جنيها
- اسمنت العسكري بني سويف : 1,870 جنيها
- أسمنت تايتان : 2,020 جنيها
- أسمنت المهندس: 2,020 جنيها
- أسمنت المصري : 2,040 جنيها
- أسمنت المعلم : 1,910 جنيهات
- أسمنت أسيوط : 1,800 جنيه
- أسمنت النهضة : 1,820 جنيها
- أسمنت قنا : 1,830 جنيها
- أسمنت الصعيد: 1,800 جنيه
- أسمنت أسوان : 1,780 جنيها
- أسمنت السد العالي: 1,780 جنيها