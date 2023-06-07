"القرش" يكشف جهود الدولة الملموسة لانخفاض أسعار اللحوم

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية ضخت أكثر من 5.4 مليون طن من الأعلاف الفترة الماضية، وذلك من أجل المساهمة في انخفاض أسعار اللحوم.

ارتفاع أسعار اللحوم

وأكد الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، حرصت الدولة المصرية على توفير بدائل للشعب المصري، وتتمثل تلك البدائل في منافذ البيع التابعة للدولة، والتي تتميز بانخفاض أسعار اللحوم والسلع كافة، ليصل سعر كيلو اللحم بها إلى 250 جنيهًا.

وأضاف في حديثه، أن هناك ضخا مستمرا للمواشي في منافذ البيع من أجل تزويد النسبة المعروضة في المنافذ ومن ثم المساهمة في توازن وانخفاض الأسعار في الأسواق الحرة.

وتابع: "يتم فحص المنتجات المتواجدة في منافذ البيع قبل بيعها للمواطن بصورة كبيرة، ويوجد ثلاث أنواع للحوم في المنافذ وهي لحوم بلدية، لحوم مستودة، لحوم مجمدة".