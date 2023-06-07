الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الجزارين: تراجع أسعار اللحوم هذا الأسبوع

اللحوم
اللحوم

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن زيادة أسعار الأعلاف الفترة الماضية هي السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم.

أسعار اللحوم 

وأكد نقيب الجزارين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا الأسبوع يشهد تراجعا في أسعار اللحوم نتيجة عكوف المواطنين عن شراء اللحمة الفترة الماضية.

وأضاف في حديثه، أن الدورة الجديدة للأعلاف تأخذ عاما كاملا، أي أنه إذا انخفض سعر العلف اليوم فلن يكون هناك انخفاض في أسعار اللحوم الحالية معبراً: "إحنا بنأكل المواشي من سنة بأعلاف سعرها غالي، والمواطن هيبدأ يلاحظ انخفاض الأسعار في اللحوم بعد ما لا يقل عن 6 أشهر".

وتابع: "الجزارون هم أول المتضررين من ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك بسبب انخفاض معدل الشراء".

أزمة اللحوم في مصر

واستطرد: "نتوقع انخفاض أسعار اللحوم بعد خمسة أشهر نظراً لجهود الدولة لإيجاد أماكن بديلة للمواشي غير المواشي السودانية، إضافة إلى حملات الإفراج عن الأعلاف المكثفة من الموانئ".

يوسف البسومي نقيب الجزارين أسعار الأعلاف الحياة اليوم أسعار اللحوم ارتفاع أسعار اللحوم

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