أسعار العجول والخراف بأسواق الوادي الجديد بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى من كل عام ترتفع أسعار الماشية والخراف لأعلى معدلاتها بالتزامن مع حركة البيع والشراء والعرض والطلب على الإنتاج الحيواني بكافة أنواعة بجميع الأسواق، إلا أن الأضحية هذا العام ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه عن السنوات الماضية وهو ما دفع المواطنين شراء الأضحية والدخول بأسهم كثيرة وصلت إلى 7 أسهم في الأضحية الواحدة.

قال مسعد البحيري أحد المقيمين بالوادي الجديد أن الأضحية هذا العام ارتفعت لأعلى معدلاتها بعد إرتفاع أسعار اللحوم الطازجة وارتفاع الأعلاف الجافة والخضراء من المزارعين، حيث يعزف الكثير عن الذبح هذا العام بسبب إرتفاع الأسعار، مؤكداً أن بعض المواطنين عزموا على شراء الأضحية وتقسيم الذبيحة على 7 أسهم لعدم قدرتهم على الشراء بعد إرتفاع أسعار اللحوم الفترة الماضية.

وأضاف البحيري أن حركة الشراء في الأسواق تقبل على بيع الخراف والماعز البلدي بشكل كبير، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدي، تكون بيضاء ولديها "ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، ولعدم القدرة على شراء العجول والماشية بعد إرتفاع الأسعار المبالغ فيه من المزارعين والتجار على حد سواء، موضحا أن أسعار الخراف تبدأ من 7 آلاف جنيه والماعز 4 آلاف جنيه، والعجول 50 ألف جنيه، والماشية من 37 ألف جنيه.

وأوضح البحيري زيادة الأسعار هذا العام ترجع إلى زيادة تكلفة نقل المواشي للأسواق وزيادة أسعار الأعلاف، وجميع المكونات الداخلة في عملية التجارة؛ سواء المتعلقة بالنقل أو تربية المواشي.



وأكد محمود زوام أحد تجار الماشية بالوادي الجديد، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع أسعار الوقود، وما أتبعه من ارتفاع أسعار تكلفة نقل الماشية والعجول إلى الأسواق، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير بعد نجاح تصديرها للدول العربية بكميات كبيرة

وأضاف “زوام” ان الاسواق الايام الماضية شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحي الأخرى من العجول، بسبب تراجع دخل الأسرة، في ظل الالتزامات الكثيرة على الأسرة، وهو ما دفع المواطنين للتضحية عن طريق الاشتراك في العجول، حيث يقوم كل 7 أشخاص بشراء عجل للتضحية، وهو ما يمكنهم من الحصول على لحم أكثر وأسعار أقل.

وتشهد الأسواق حالة من ارتفاع الأسعار لهذا العام وصلت إلى الضعف حيث يتراوح سعر كيلو القائم من العجول بين 150 و160 جنيهًا للعام الحالي، مقابل 70 و75 جنيهًا للعام الماضي. وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 180 جنيهًا هذا العام، مقابل 85 جنيها للعام الماضي.