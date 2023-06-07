الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 7-6-2023

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز جملة ، اليوم الأربعاء ، استقرارًا في السوق المحلية للتجار والمستهلك، عقب تراجع طن الأرز الأبيض 500 جنيه، بينما ثبت الشعير.

أسعار الأرز للجملة اليوم

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 17.400 جنيه للطن وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 17.000 جنيه ـ وأسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 26.000 جنيه للطن ،وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 25.000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 30 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الأرز عالميًا

انكمشت العقود الآجلة للأرز، خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ تراجع عقد يوليو 2023، عند 18.095 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.030 دولار، أي بنسبة 0.17%.

ونزل عقد سبتمبر 2023، بنحو 0.065 دولار، ليسجل 15.220 دولار للقنطار.

سعر الأرز التموينى

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

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