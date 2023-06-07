ضبط 5 سيارات محملة بأطنان من القمح دون أوراق رسمية بالمنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، متابعة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية وضبط كميات القمح المهربة بهدف الاحتكار، حيث تمكنت من ضبط 5 سيارات محملة بـ15 طن قمح بدون أوراق رسمية وتصريح من التموين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها لشركة المطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بحملات مكثفة لضبط السيارات المحملة بمحصول القمح بدون الحصول علي تصريح من مديرية التموين، حيث تمكنت من ضبط والتحفظ على 5 سيارات محمله بالأقماح تزن حمولتها 15 طنًا، حيث إنها كانت تسير بدون أوراق رسمية من التموين وتم توريدها بالمطاحن.

وأوضح رئيس المركز أن حى غرب المدينة تحت إشراف مصطفى الدبيكى، نائب رئيس المركز والمدينة وبلال طه، رئيس حي غرب المدينة قام بتوقيف عدد "٤" من السيارات المحملة ١٢ طنا من القمح، وتم تسليمها لشركة المطاحن .كما قام محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة بالتحفظ على سيارة محملة بـ ٣ أطنان من القمح بدون أوراق رسمية وتم توريدها لمطاحن مصر الوسطى مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على حق الشعب فى المحاصيل الزراعية والاستفادة منها للصالح العامة وتنفيذا لقرار اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للحفاظ على الذهب الأصفر لبلدنا الحبيبة مصر والذى يمثل المصدر الأول للغذاء ورغيف الخبز والتأكيد على توريد كل إنتاج القمح بالصوامع الحكومية، لافتًا إلى أنه كلف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بمتابعة أى سيارات محملة بالقمح والتحقق منها والتأكيد على توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة لتوريد القمح.