الرئيس السيسي يعقد جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا يعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون في جميع المجالات وخاصة المجالات التنموية التي لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن دولة أنجولا تشهد نمواً اقتصاديا، وتتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها مصر، وهو ما ستركز المحادثات عليه، مشيرة إلى أن المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي ستتناول أيضاً على المستويين الإقليمى والدولى القضايا المطروحة التى لها علاقة بالشمال الإفريقى وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى سواء الأزمة السودانية أو النشاط الذى يقوم به الرئيس الأنجولي وبلاده فى تسوية النزاعات من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى ومنطقة الجنوب والوسط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصرى يزور أنجولا، ويشارك بعد ذلك بقمة الكوميسا بزامبيا ويزور موبوتو عاصمة موزمبيق، وذلك يعد امتدادًا للدور المصرى بإفريقيا والذى شهد نشاطا واضحا وملموسا على صعيد القارة بأسرها خلال السنوات الماضية، فيما وصل الاهتمام المصرى المكثف إلى ذروته عام 2019 برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى واستمرت تلك الذروة فى الدور المصرى حتى الآن مع رئاسة مصر للكوميسا عام 2021، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع غدا الخميس إلى دولة زامبيا ، بالإضافة إلى رئاسة مصر إلى النيباد (الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى) فى العام الماضى.

وأوضحت الرئاسة أن رئاسة مصر لتلك المؤسسات عكست ثقة الدول الإفريقية فى دورها وقيادتها سواء على مستوى الاتحاد الإفريقى أو الكوميسا الذى يعد تجمعا ضخما يضم 21 دولة لها حجم تجارة بينية كبير وإمكانيات اقتصادية ضخمة، ومصر تعد من أكبر المساهمين فى حجم التجارة البينية داخل الكوميسا الذى يعد تجمع هام بالنسبة لمصر التى ترأسته خلال العامين الماضيين.

وترأست مصر لجنة تسيير النيباد، وكل ذلك يعد علامات ومظاهر للدور المصرى النشط والمركز والفاعل والذى ينبع من اهتمام وصدق حقيقى فى الاهتمام بقارة أفريقيا باعتبارهم أشقاء تجمعنا أهداف مشتركة ومصير واحد باعتبار أنه يوجد تفاهم كبير بين الرئيس السيسى وزعماء وقادة دول القارة الإفريقية سواء على المستوى الشخصى أو تبادل الزيارات الثنائية والاتصالات المستمرة مع جميع القادة الأفارقة.