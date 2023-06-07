الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يستقبل سفير توجو بالمغرب لبحث التعاون العلمي والدعوي

د. الضويني من الحدث
د. الضويني من الحدث

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ميسان أماكوي، سفير جمهورية توجو بالمغرب، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر؛ لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

وقال وكيل الأزهر، إن أبناء توجو الملتحقين بالأزهر الشريف يتمتعون بمتابعة ورعاية خاصة، مبينا أن مؤسسة الأزهر تقوم على تعليم علوم الدين واللغة العربية من خلال منهج وسطي مستنير، مما أكسبه مكانة خاصة في العالم كله.

وأوضح أن الأزهر يدرس فيه ٥٩ طالبًا من دولة توجو، كما أن الأزهر يفتح أبوابه للأئمة والوعاظ ليتلقون تدريبا على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتزويدهم بمنهج التحصين من الوقوع في التطرف أو التشدد، من خلال تلقي التدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأشار إلى أن الأزهر يولي أبناء قارة أفريقيا اهتماما خاصا، لذا وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتخصيص منح علمية لدراسة علوم الطب أو الصيدلة أو الهندسة لأبناء قارة أفريقيا بجامعة الأزهر، وأنه تم تخصيص ٣ منح علمية لطلاب توجو.

من جهته؛ قدم ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر باسم الرئيس والشعب التوجولي على رعايتهم لأبناء توجو وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر مؤسسة كبيرة وأسهمت في تغيير جذري في طلاب توجو، مبينًا أن بلاده تعتز كثيرا بطلاب توجو الدارسين بالأزهر الشريف ويعولوا عليهم كثيرا.

وكيل الأزهر وكيل الأزهر ميسان أماكوي مشيخة الأزهر الدكتور الضويني

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