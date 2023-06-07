الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 7-6-2023

أعلاف
أعلاف

أعلاف الدواجن من السلع التي شهدت جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد تراجع أسعار خامات الأعلاف بنسبة كبير، حيث أن أسعار أعلاف الدواجن تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 7 يونيو

وتستعرض الدستور في السطور التالية أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذرة الصفراء برازيلي والأرجنتيني اليوم الأربعاء 7 يونيو عند 13000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء أوكراني ، صربي، أمريكي، روماني، بلغاري،اليوم الأربعاء 7 يونيو عند  11000صب أرضه

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) 35000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار فول صويا 44 %33000جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار فول صويا 46% (مستورده) 35000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار ردة ( نخالة ) 11700 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع 47000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر 48500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعاربذرة فول الصويا 33000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار كسب عباد 36% 18000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا 10500جنيها للطن صب ارضه.

الذرة الأوكراني بـ 11200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شعبة الدواجن تعلن عن تراجع أسعار الأعلاف.. ومطالب بالرقابة على الأسواق

المشدد 5 سنوات لصاحب مصنع لتجارة الأعلاف فى السوق السوداء بالقليوبية

بعد تراجع الأعلاف.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو

 

أسعار الذرة الصفراء فول صويا 46 أسعار الذرة الصفراء برازيلى أسعار أعلاف الدواجن أسعار فول صويا 44

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