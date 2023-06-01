المشدد 5 سنوات لصاحب مصنع لتجارة الأعلاف فى السوق السوداء بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي، بمعاقبة صاحب شركة ومصنع أعلاف، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه للاتجار في الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطه والتزوير والتلاعب في كميات الدعم المنصرفة له من قبل وزارة التموين.

كما قررت المحكمة إلزامه بغرامة إضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء وتسليمها لوزارة التموين.

كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالاتجار في مستلزمات الإنتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات وفق ضوابط وزارة التموين، ما أدى إلى تفاقم أزمة سعر الدواجن في محافظة القليوبية.

وخلال حملة مكبرة بالتنسبق مع مديرية أمن القليوبية، تمت مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات فى طريقها للبيع بالسوق السوداء كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من اداء الضرائب المستحقة عليه من جملة نشاطة خلال الفترة الماضية والتلاعب فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنيه ونصف تقريبًا.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين في الحقيقة، حيث تم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت في الحقيقة تباع في السوق السوداء.

ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير أساس قانوني لا سيما وأنه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقه والقيمة المضافة، فأمرت المحكمة بحكمه المتقدم وبمصادرة كمية الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والبالغ قيمتها 4 ملايين ونصف وتسليمها لوزارة التموين.