الذرة الأوكراني بـ 11200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكراني 11200 جنيه في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2500 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13900جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 37000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 38000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 49000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين محلى 48700 جنيه، بينما سجل سعر طن ردة بران محلي 11500 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 11700 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبني القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24350 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي ب 24200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض ب 20800 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% ب 20500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% ب 20200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% ب 20100 جنيه.