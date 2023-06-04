الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شعبة الدواجن تعلن عن تراجع أسعار الأعلاف.. ومطالب بالرقابة على الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، عن تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية بانخفاض وصل لـ٢٠٠٠ جنيها في الطن الواحد، وذلك بعد الإفراجات الجمركية المستمرة على العديد من الأنواع وهو ما ساهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق، ورصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين وأسعار الدواجن والبيض بالأسواق ومدى تأثير تراجع أسعار الأعلاف عليها، والتي جاءت على النحو التالي.

تراوحت أسعار الدواجن البلدي ما بين ١٠٠ و١١٠ للكيلو الواحد، سعر الدواجن البيضاء تراوح ما بين ٨٠ و٨٥ جنيها للكيلو الواحد، سعر الأوراك ٧٥ و ٨٠ جنيها للكيلو الواحد، الكبد والقوانص ٥٠ و ٥٥ جنيها للكيلو الواحد، وتختلف الأسعار بشكل طفيف ما بين محل والآخر وباختلاف المناطق.

يقول ضياء هشام، أحد المواطنين، إن الأسعار الدواجن مستقرة إلى حد ما منذ انتهاء شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أنه على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبيرا على مدار الفترات الماضية إلا أن أسعار الدواجن ثابتة والتجار لم تغير أسعارها منذ فترة كبيرة، لذلك لابد من وجود حملات رقابية على الأسواق وأصحاب المحال للتأكد من الأسعار ومدى التزامهم بوضع الأسعار الجديدة مع اختلافها.

ومن جانبه أوضحت ريهام محمد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك العديد من التجار غير ملتزمين بالاسعار التي تحددها الدولة ولا هناك أي تأثير على الأسعار بالنسبة للدواجن خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف وبعد قلة الطلب على المحال بمجرد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، إلا أنه على العكس فهناك استغلال وجشع من قبل التجار واستغلال حاجة بعض المواطنين وعدم إدراكهم بالاسعار التي تعلن عنها الدولة ويقومون برفعها، مؤكدة على ضرورة وجود متابعة دورية على الأسواق ومدى التزام التجار بالاسعار التي تضعها الحكومة.

أضافت سمارة عبد الرحمن، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه على الرغم من الإعلان عن حدوث عدد من الإفراجات الجمركية عن مختلف أنواع الأعلاف، وهو ما ينتج عنه تراجع في أسعار الدواجن والبيض، إلا أن التراجع ظهر واضحا في أسعار الذرة والفول الصويا على عكس الدواجن والبيض الذين لازالت أسعارهم مرتفعه، فقد تجاوزت سعر كرتونه البيض الـ١٠٠ جنيها في حين أنه تم تحديد سعرها من قبل الدولة بأن لا تتجاوز الـ٨٩ جنيها.

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