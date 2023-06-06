"سياحة النواب" تعلق على استقبال مصر 7 ملايين سائح فى 5 أشهر

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، إن وصول أرقام السياحة في مصر إلى 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، هو رقم ممتاز، وأتمنى أن نستمر على هذه الوتيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أنه أصبح هناك حركة سياحية في شرم الشيخ، وبدأت أسواق جديدة تأتى لشرم الشيخ، بينهم الفرنسيون.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن السياحة الداخلية موسمية، إلا أنها أنقذتنا فترة كورونا، لافتة إلى أن الأعداد التي نستقبلها يساويها ليال سياحية، فالسائح الأوروبي يقضى في مصر معدل 10 ليالٍ.