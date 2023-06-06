بيكسب ملايين.. تفاصيل جديدة في دعوى نفقة زوجة حسن شاكوش

كشف المحامي فهد مرزوق، وكيل زوجة حسن شاكوش، عن تفاصيل جديدة في دعوى النفقة التي تقيمها موكلته ضد زوجها.

وحصل "الدستور" على صورة من دعوى النفقة التي رفعتها ريم طارق ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما نجح فهد مرزوق المحامي دفاع الزوجة في الحصول على السجلات التجارية لشركتين ملك المطرب الشعبي “شاكوش” لارفاقها بأوراق قضية النفقة التي اقامتها ضد زوجها.

وقال “مرزوق” إن المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة إنتاج فني واحداهما شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 اكتوبر والأخرى شركة افراد.

وأضاف دفاع ريم طارق، أن هذه السجلات التجارية تعد إثبات على دخل حسن شاكوش الضخم من إنتاج الأغاني والمهرجانات والذي يقدر بملايين الجنيهات، مُشيرًا إلى أنه سيتقدم بتلك المستندات لمحكمة الاسرة في دعوى النفقة خاصة ان احدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها ارباح كبيرة.

فهد مرزوق المحا\مي

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