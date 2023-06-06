الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 650 طن مخلفات وصيانة 80 كشاف إنارة بحى غرب المنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب المدينة قام برفع ٦٥٠ طن مخلفات وتحرير ١٣٩ محضر إشغالات وبيئة وصيانة ٨٠ كشافا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح بلال طه، رئيس حي غرب مدينة المنيا، أن قسم البيئة كان قد واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتمكن من رفع ٦٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع ولورقة الحي وبجميع الورديات خلال شهر مايو منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية وتم تحرير ١٣٩ محضر أشغال وبيئة.

وأضاف رئيس حي غرب المدينة أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية واصل أعماله الفنية، حيث تمكن من صيانة ٨٠ كشاف كهرباء وصيانة أعمدة الإنارة لتوضيح الرؤية وتسهيل حركة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات ولتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والحملات في مختلف المجالات سواء النظافة أو صيانة وإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد بجانب حملات رفع الإشغالات من الطريق وإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلي أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تولي قطاع النظافة أولوية خاصة، حيث يتم تكثيف الحملات بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات أولا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

المنيا رفع 650 طن مخلفات تحرير 139 محضر أشغالات وبيئة صيانة 80 كشاف إنارة حي غرب مدينة المنيا بلال طه رئيس حي غرب مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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