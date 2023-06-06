الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصرية للشراء الموحد: المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي منبر لجميع الخبراء

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي: لقد كانت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الطبي الأفريقي الأول دورًا كبيرًا في نجاحه، مما كان له عظيم الأثر على التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة في المجال الطبي.

وأضاف زيدان، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون لرعاية وتشريف سيادتكم للمؤتمر بنسخته الثانية رسالة على حرص سيادتكم على هذا التعاون، مما ينعكس على رؤية أفريقيا 2063 في المجال الطبي.

تبادل الخبرات وعقد الصفقات

وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن المؤتمر والمعرض الطبي هو المنبر الذي يلتقي خلاله جميع الخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال الرعاية الصحية.

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