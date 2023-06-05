الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يؤكد عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق كاريل ريهكا، رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

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وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيداً بالمشاركة المتميزة للعناصر التشيكية ضمن القوة متعددة الجنسيات بسيناء.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية بالجهود المصرية الفاعلة لدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والوفد المرافق.

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