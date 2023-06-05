الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاتلات أمريكية تطارد طائرة انتهكت المجال الجوى فى واشنطن

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

قال مسؤولون أمريكيون، إن مقاتلات سلاح الجو الأمريكي قامت بمطاردة طائرة خفيفة عقب انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة لتتحطم جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا وتحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وقال مسؤول أمريكي، إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عاليه هزت الأرض والجدران.

وقالوا إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.

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