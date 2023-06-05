"اللهم يا دليل الحائرين".. أفضل أدعية تيسير الزواج للفتيات

الزواج هو نصف الدين وسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها كل مسلم ومسلمة، لكن قد يواجه بعض الناس صعوبات في إتمام هذا الأمر، سواء بسبب تأخر الخطاب أو عدم توافق الخطيب أو ضيق الحال أو غير ذلك من المعوقات.

أدعية تيسير الزواج للفتيات

لذلك، يلجأ المؤمن إلى ربه بالدعاء والإلحاح والثقة بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تيسير كل عسير، وأنه لا يرد دعاء عبده إذا دعاه بإخلاص وصدق، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية التي يمكن أن تساعد في تيسير الزواج والتي وردت بالقرآن الكريم أو السنة النبوية.

أفضل أدعية تيسير الزواج

ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير، والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، االلهمّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادرعلى ذلك وحدك لا شريك لك.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

يا رب يا حي يا قيوم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني زوجا يخافك يا أرحم الراحمين أسألك من خيرك أكثر مما أرجو اللهم وعظمني في قلبه و أجعلني ماء عينه ودم قلبه ودفئ حياته وأسعدني ولا تشقيني معه يا أرحم الراحمين اللهم أرزقني بزوج صالح تقي عاشقا لله ولرسوله ناجح في حياته أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي اللهم أمين يا رب العالمين.

اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقني زوجًا صالحًا، يعينني في أمور ديني ودنياي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي، واحصن فرجي، وطهر قلبي، واحفظني من الوقوع في الحرام، وارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له.