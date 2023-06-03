السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 14423 شهادة زواج ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" بالبحيرة

مبادرة فحص المقبلين
مبادرة فحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم فحص 16812 شخصا وتسليم 14423 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 26 فبراير 2023، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي لهم واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوماً للحصول على نتائج التحاليل.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن المبادرة تتم بعدد 16 مركزا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من "طبيب، ممرض، فني معمل".

كما أوضح وكيل ورزاة الصحة بالبحيرة، أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية "فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري وتحليل بعض الأمراض الوراثية "، بالإضافة إلى إجراء تحاليل "فصيلة الدم Rh هيموجلوبين"، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وجميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.
 

100 مليون الأمراض المعدية الدكتور هانى جميعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفحوصات الطبية المقبلين على الزواج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

"قطاع الأعمال": افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج يوليو المقبل

وزير الصناعة يتفقد عددًا من المصانع جنوب بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة