الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تدريب 200 شاب مقبل على الزواج ببرنامج مودة بقنا والبحيرة

مودة
مودة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من تدريب 200 شاب من المخطوبين من الجنسين بمحافظتي قنا والبحيرة ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".

وأكدت وزارة التضامن، أن المرحلة الثانية من التدريبات تمت في قرى حياة كريمة على مستوى 20 محافظة في 140 قرية.

وأعلنت وزارة التضامن، أوائل الشهر الجاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع " مودة" بقرى حياة كريمة، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

ويتبنى المشروع منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد مصر)، ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، حيث قام مشروع مودة بتدريب  520,000 شاب وفتاة من طلاب الجامعات الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة، وشباب وفتيات من المخطوبين، والمتعافين من الإدمان وأسرهم ومكلفي الخدمة العامة، وأبناء المناطق المطورة، وقرى حياة كريمة.

الحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال:

الأهداف 

 توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

هذا ويستهدف مشروع مودة  الشباب من سن 18 إلى 35 عاما على مستوى مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 14 مبادرة، ويعمل حاليا على وضع تصور لتنفيذ تدريبات متخصصة للمتزوجين حديثاً.

الأهداف إطلاق المرحلة الثانية أسرة المصرية اختيار شريك الحياة الاسرة المصرية الجامعات الحكومية

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