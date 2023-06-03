صندوق الأمم المتحدة للسكان: ما زال يتم الزواج فى مصر قبل بلوغ الـ18 عامًا

قالت الدكتورة هالة يوسف، ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن قانون الطفل يمنع الزواج المبكر، ولا يتم الزواج إلا بعد بلوغ 18 عامًا سواء للفتاة أو الفتى.

وأضافت يوسف، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الحوار الوطني ناقش الممارسات المجتمعية المختلفة، وكان هناك اقتراح لتوثيق الزواج، وزيادة عمر الزواج فوق الـ18 عامًا، منوهة بأنه ما زال يتم الزواج في مصر قبل بلوغ الـ18 عامًا.

ولفتت ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مشكلة الزيادة السكانية بالأساس هي مشكلة ثقافة، أي أن ثقافة المجتمع تسمح بالإنجاب، وهناك أيضًا دوافع للإنجاب، منها إنجاب الذكور، والعزوة، وأشياء أخرى، وهذه الثقافات تختلف وتتغير بالمستوى التعليمي والاقتصادي والثقافي والجغرافي.

وأوضحت ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه لا بد من رفع الوعي عن طريق توفير المعلومات لأخذ القرار، مشيرة إلى أن الصندوق له مشاركة فاعلة في مصر، خاصة في الجزء التوعوي، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، سواء وزارة الصحة والسكان أو وزارة التضامن الاجتماعي أو المجلس القومي للمرأة وغيرها.