الأحد 04 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية

مستر مهتدى سلطان
مستر مهتدى سلطان

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2023، ويسعى طلاب الثانوية العامة للمراجعة قبل الامتحانات، لذلك تقدم الدستور المراجعة النهائيةلامتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية قبل الامتحانات والتى تنطلق فى 12 يونيو المقبل، والمراجعة لـ «مهتدى سلطان» كبير معلمى اللغة العربية. 

المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية by Hassan Mosad on Scribd

المراجعة النهائية للثانوية العامة 2023 اللغة العربية 

ونصح مهتدى سلطان طلاب الثانوية العامة 2023 بالتركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل على المراجعة دائمًا خاصة النحو والقواعد النحوية، مؤكدًا أن الطالب الذى ذاكر سوف يعرف يحل الأمتحان أين كان مستواه سهل أم صعب. 

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل الطالب للثانوية العامة 2022-2023 مواصفات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، والتي ستكون 85% اختيار من متعدد «بابل شيت» أما الأسئلة المقالية ستكون بنسبة 15% وفقا لطبيعة كل مادة.

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مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 

وستكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام «الكتاب المفتوح» مع استخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي، حيث سيتسلمه الطلاب في يوم الامتحان ويسلمه بعد انتهاء الامتحان.

وأعلنت الوزارة عن مواصفات الامتحان وهى كالتالى حسبما أعلنتها الوزارة فى مؤتمر رسمى

_تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة.

_تمثل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

_تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

_تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

_تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت.

_لن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

_يتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

_يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.

_توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.

_تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.

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