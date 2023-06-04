"التعليم" تحذر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 انطلاق ماراثون الامتحانات يوم ١٢ يونيو الجاري داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، وهي:

- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

- عدم التأخير عن موعد بدء الامتحان، ويسمح بالتأخير لمده 15 دقيقة فقط لا غير.

-عدم كتابة أسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة و كذلك ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية.

- ملىء البيانات الخاصة بك بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح، قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس و نموذج الامتحان( لغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات ) بالقلم الجاف.

- تظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلاً كاملاً بورقة البايل شيت، و اختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

- إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة و لن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار

- لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة و أيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.