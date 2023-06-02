مؤسسة "حياة كريمة" تدعم طلاب الثانوية العامة بتقديم المراجعة النهائية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد دعم مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة بتقديم المراجعة النهائية.

وقالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إن "حياة كريمة" دائمًا تقتحم الملفات التي تهم الإنسان والأسرة المصرية، حيث إننا أنشأنا مدارس ومستشفيات وكباري، وكل ما يخص البنية التحتية.

وأضافت سامي، أن المبادرة لديها هدف راقي وهو الاهتمام ببناء الإنسان، وكان من ضمن أولويات المبادرة طالب الثانوية العامة، لأنها تشكل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية، لذلك نعمل على تقديم المراجعات النهائية لكافة المواد على يد أشهر المدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إلى أن المحتوى التعليمي للطلبة يشمل جميع المواد سواء الشعبة الأدبية أو العلمية، على يد أشهر المدرسين في تخصصاتهم، إضافة إلى مدرسين من الإدارات التعليمية، للرد على استفسارات الطلاب وأسئلتهم.