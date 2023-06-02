الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسسة "حياة كريمة" تدعم طلاب الثانوية العامة بتقديم المراجعة النهائية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد دعم مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة بتقديم المراجعة النهائية.

وقالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إن "حياة كريمة" دائمًا تقتحم الملفات التي تهم الإنسان والأسرة المصرية، حيث إننا أنشأنا مدارس ومستشفيات وكباري، وكل ما يخص البنية التحتية.

وأضافت سامي، أن المبادرة لديها هدف راقي وهو الاهتمام ببناء الإنسان، وكان من ضمن أولويات المبادرة طالب الثانوية العامة، لأنها تشكل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية، لذلك نعمل على تقديم المراجعات النهائية لكافة المواد على يد أشهر المدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إلى أن المحتوى التعليمي للطلبة يشمل جميع المواد سواء الشعبة الأدبية أو العلمية، على يد أشهر المدرسين في تخصصاتهم، إضافة إلى مدرسين من الإدارات التعليمية، للرد على استفسارات الطلاب وأسئلتهم.

حياة كريمه مؤسسة حياة كريمة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة تقديم المراجعة النهائية تقديم المراجعة النهائية تدعم

مواد متعلقة

"من إنسان لإنسان".. "حياة كريمة" تبدأ مبادرتها لإسعاد المحتاجين فى عيد الأضحى

"حياة كريمة" تواصل جهودها بالجيزة لإنشاء المشروعات وتطوير قدرات البنية التحتية (فيديو)

ضمن "حياة كريمة".. تواصل فعاليات القافلة الطبية بقرية النصر بالبحر الأحمر

وفاء على: ملف الطاقة نقطة مضيئة فى الحلم المصرى (فيديو)

تفاصيل اعتماد "مركزى المستحضرات البيطرية" من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

الليلة فى "الشاهد" على "إكسترا نيوز".. الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع سامح عاشور

"إكسترا نيوز" تقدم نصائح عند الخروج فى الطقس السيئ (فيديو)

بعد عرض أولى حلقاته.. "الشاهد" للدكتور محمد الباز يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بسبب العاصفة الترابية.. مصرع سيدة سقط عليها جزء من سور منزلها بفايد

إزالة 126 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

خلال اجتماع أصدقاء تجمع بريكس.. شكرى: دور مصر مستمر لتعزيز مصالح الدول النامية

وزير الخارجية الأمريكى: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس