"التعليم" تحدد شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توزيع خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل بداية من غداً الاثنين.

وأعلنت الوزارة فتح باب قبول اعتذارات المعلمين الذين لديهم عذر قهري، خلال الفترة من ٦ يونيو حتى ٨ يونيو الجاري، عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية العامة ومن تتوافر لديهم شروط الاعتذارات، وجاءت كالتالي :

1- حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت

2- حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

3- المعلمة التي لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن.

4- ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام.

5- المعلمة التي زوجها فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

6- اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتبار، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات.

وقررت الوزارة، أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.