الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

الفنانة راندا عبد
الفنانة راندا عبد السلام

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام وتهدديها بنشر صور فاضحة ومقاطع إباحية وطلب فدية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام؛ بزعم نشر صور ومقاطع إباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطاؤه مبلغ 50 ألف جنيه.

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانونا، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر، بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

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