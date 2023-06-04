يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة عبر النايل سات حيث يتواجه الفريقين للمرة الثانية على التوالي حيث عبر الأول دور نصف النهائي برباعية نظيفة على حساب الترجي فيما تأهل الثاني على حساب صن دوانز.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا.. والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والوداد وهي مبارة الذهاب التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من استاد القاهرة الرياضي اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسودان وجنوب إفريقيا والساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحصلت مجموعة قنوات بين سبورت على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت عبر ترددها الأرضي يذكر أن مباراة العودة ستكون على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب يوم الأحد المقبل الموافق 10 يونيو 2023.

تشكيل الأهلي في مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق نادي الأهلي المصري التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم والتي ستجمعه بنادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا وهو كما يلي :-

حراسة المرمى : على لطفي.

خط الدفاع : على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات.

خط الهجوم : محمود كهربا، بيرسي تاو.

وأعلنت قناة يبن سبورت الرياضية أن المعلق التونسي عصام الشوالي هو من سيتولى التعليق على المباراة التي ستجمع بين نادي الأهلى والواداد مساء اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

تردد قناة بين سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين حاليا حيث يمكن ضبط إشارة بث قناة بين سبورت الرياضية من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة bein sport

التردد : 12379.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

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