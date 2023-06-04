نهائى أفريقيا.. مترو الأنفاق يكشف آخر الاستعدادات لنقل جماهير الأهلى لاستاد القاهرة

كشف أحمد أبو زيد، نائب مدير الخط الثالث لمترو الأنفاق، استعدادات المترو لنقل جماهير النادي الأهلي، لحضور مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، اليوم، أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة الدولى.

وقال أبو زيد، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم تزويد عدد القطارات وسيكون الفارق بين كل قطار والآخر 5 دقائق بحد أقصى، بجانب أنه سيتم زيادة عدد ساعات التشغيل، كما سيتم زيادة عدد الموظفين من أجل تسهيل الحصول على التذاكر، ودخول وخروج الجماهير لمحطات المترو.

وأضاف: سيكون هناك قطارات فارغة موجودة بشكل احتياطي وجاهزة للدفع بها في أي لحظة، من أجل حل أي أزمة تكدس في محطتي الاستاد أو أرض المعارض بعد المباراة تحديدًا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء أمس على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.